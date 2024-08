La nuova maglia rievoca la storia. Ispirata al mito degli Invincibili

Per questa stagione, il centro R&D Kappa, nella realizzazione della maglia home dello Spezia, rende omaggio alla storia sportiva aquilotta. Il design si ispira a una storica divisa Kappa: quella degli ‘Invincibili’ della stagione 1999/2000, anno in cui lo Spezia ottenne la promozione in Serie C1 dopo aver dominato il campionato di C2, tanto da chiudere da imbattuto. La divisa si presenta nel suo classico colore bianco, con dettagli neri sulle maniche e sul colletto. La vera novità è rappresentata dall’iconica Banda Kappa, con il suo logo Omini in ripetizione, all’altezza delle spalle. Sul retro del colletto è presente la scritta ‘1906’. Per sottolineare ulteriormente il legame con la stagione 1999/2000, la campagna di comunicazione e lo shooting di lancio sono stati realizzati con cinque ex indimenticati calciatori di quell’impresa sportiva: il capitano Roberto Bordin, poi Gianluca Coti, Stefano Sottili, Emiliano Milone e Alan Carlet. Inoltre, nell’interno del colletto, ancora spazio alle celebri parole di Paolo Ponzo: "Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta". Infine, ‘Dani Shipping’ comparirà sulle divise delle Aquile come second jersey sponsor.

m. magi