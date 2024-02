La nostra moda: un sondaggio tra i nostri compagni

Grazie ai nostri compagni di scuola abbiamo scoperto che la maggior parte dei ragazzi si veste in modo sportivo, preferendo la moda di oggi rispetto a quella del passato. Che cosa serve per entrare in un gruppo di amici? Non certo vestirsi bene. Più del 90 % dei ragazzi ha risposto "no" alla domanda ’secondo te, per entrare in un gruppo, bisogna per forza essere alla moda?’. Si pensa che i ragazzi prendano in giro i loro amici per il modo in cui si vestono, invece abbiamo scoperto che la metà degli intervistati non ci fa neppure caso: è ben accetto anche chi sceglie outfit che non sono in voga. La maggior parte dei ragazzi è sensibile ai complimenti sui vestiti che indossa, ma il 79% impiega solo tra i 5 e i 10 minuti a scegliere l’outfit. Non è vero che siamo lenti a vestirci, come dicono! Ma come scelgono i ragazzi? Comprano più nei negozi di marca che al mercatino. Agli adolescenti piace comprare online: c’è più scelta di tipologie e taglie, anche se la merce arriva più tardi. Al giorno d’oggi i ragazzi indossano volentieri bracciali e orecchini e il 54% vorrebbe avere un piercing o un tatuaggio, oppure farlo da grande. La metà degli intervistati è disposta a spendere tanti soldi per vestiti e scarpe e al 79% degli alunni piace fare shopping, ai maschi come alle femmine. Con chi scelgono i vestiti? Insieme ai loro genitori, e solo il 21% litiga con loro per l’abbigliamento. Anche se non sembrerebbe, non seguono tanto gli youtuber e i tiktoker per consigli sulla moda, ma solo il proprio gusto.