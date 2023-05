La musica leggera di Ron e Mogol e pure l’orchestra del Carlo Felice L’estate monterossina è di qualità

Un calendario di qualità per allietare l’estate di residenti e visitatori. A Monterosso, è pronto il programma degli appuntamenti estivi organizzati dal Comune in collaborazione con tutte le associazioni del territorio, Pro Loco, Consorzio Turistico 5 Terre, Croce Bianca e la banda musicale La Monterossina. Eventi storici, che fanno ormai parte della tradizione estiva monterossina, e proposte più recenti, come quello con l’orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova (6 e 15 luglio) o con il Festival della Bellezza, passando per attesissimi ritorni come quello della Festa Medievale (22 luglio), caratterizzeranno l’estate monterossina.

A partire da metà giugno ecco il cinema all’aperto sotto le stelle: spettacoli ogni mercoledì dal 14 giugno al 30 agosto. Sempre a giugno, la festa patronale di San Giovanni Battista (23 e 24) e il concorso lirico Monterosso il 25. Tra gli eventi da segnare ci sono anche quelli a Punta Corone a tema musica e vino, il 21 e 28 luglio e il 4 e 25 agosto. Tra gli ospiti di spicco, il celebre paroliere Mogol e lo scrittore e drammaturgo Igor Sibaldi, entrambi protagonisti del Festival della Bellezza il 16 e 17 luglio. Non mancherà neanche la grande musica italiana dal vivo, con un concerto di Ron che si terrà sul mare, il 14 agosto al Molo dei Pescatori, e lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi al Molo dei Pescatori a Ferragosto. La talentuosa pianista Frida Bollani si esibirà al Molo il 12 agosto, durante il Festival Woman, mentre qualche settimana prima, il 30 luglio, sarà dedicato alla ‘Liguria delle Arti’ e alla figura del poeta Eugenio Montale. Tra gli appuntamenti fissi tradizionali, conferme per la rassegna letteraria ‘Un Mare di Libri’, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i nomi più importanti della letteratura contemporanea, e per il Torneo delle Noci, che si svolgerà dal 4 al 6 settembre in piazza Garibaldi. "Il nostro impegno comune – spiega il sindaco Emanuele Moggia – è quello di rendere Monterosso una meta ancora più attraente e offrire esperienze uniche ai visitatori. La collaborazione tra Comune e associazioni ha dimostrato di essere un elemento di coesione all’interno della comunità. Una sinergia che sarà riproposta anche nel periodo invernale: il Comune e le associazioni si sono inoltre impegnati a promuovere altre manifestazioni nel periodo invernale, al fine di rendere il territorio più vivibile e favorire la destagionalizzazione.