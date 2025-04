La ’maschera’ di Solenghi ancora alle prese con Govi: "È stata un’immersione"

"Lascio i panni del remissivo Steva per calarmi con immutato entusiasmo in quelli del più arcigno Felice, una maschera che, a differenza della precedente, nasconde, tra gli immancabili spunti di grande comicità, lati umani oscuri e intriganti da indagare e rappresentare". Dopo ‘I maneggi per maritare una figlia’ – due anni di sold out, prima in Liguria e poi in una trionfale tournée nazionale con 80 repliche e 50mila spettatori – Tullio Solenghi affronta nuovamente la sfida di clonare Gilberto Govi, misurandosi con l’altro cavallo di battaglia del grande attore genovese: Pignasecca e Pignaverde, di Emerico Valentinetti. Appuntamento al Teatro Civico, nello spettacolo extra abbonamento, stasera alle 21 e domani alle 17.30.

Con l’aiuto fondamentale, anche questa volta, dello stupefacente trucco e parrucco di Bruna Calvaresi, Solenghi torna a trasformarsi, anima e corpo, nella maschera goviana; una scelta registica e interpretativa a suo modo estrema, mai tentata prima da altri, che Solenghi così spiegava presentando i ’Maneggi’: "Mi è stato chiaro fin da subito che mi trovavo di fronte a un’autentica maschera della commedia, e così come non proverei alcun imbarazzo nel riprodurre lo stampo scenico di un Arlecchino, mi lascerò docilmente calare nei panni e nella mimica di Govi assimilandone ogni frammento, ogni sillaba, ogni atomo".

Sul palco con Solenghi ci saranno Claudia Benzi, Laura Repetto, Matteo Traverso, Stefano Moretti Aguirre, Roberto Alinghieri, Mauro Pirovano e Stefania Pepe. "Questo nuovo personaggio goviano rappresenta – prosegue Solenghi – l’eterno archetipo dell’avaro, attorno al quale ruotano personaggi e situazioni che vanno a comporre, nell’attenta osservazione della realtà, quel microcosmo di stampo ligure che si manifesta in una sorta di preziosa ‘foto d’epoca’. È proprio sfogliando queste immagini sceniche che il pubblico ha partecipato ai nostri Manezzi, in una sorta di rito collettivo che voglio puntualmente ricreare con questa nuova rappresentazione". Con botteghino aperto oggi dalle 8.30 alle 12 e biglietti in vendita anche su Vivaticket. Info allo 0187 727521 e [email protected].

Marco Magi