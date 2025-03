La marcia di beneficenza con due percorsi. Raccolta di fondi per la comunità di Balaka

Tutti in marcia ad Arcola per il Malawi: torna domenica la tradizionale marcia non competitiva organizzata dal comune di Arcola, in collaborazione con il comitato marce della Spezia, per la raccolta fondi per la comunità di Balaka in Malawi, con la quale l’amministrazione ha da tempo consolidato un rapporto di amicizia avviato grazie all’opera e all’impegno del medico Biagioni Mauro, noto e stimato pediatra di Arcola.

Partenza alle 8.30 dal parco Mimma Rolla (mondoteca), i percorsi sono due, rispettivamente di 6 e 14 chilometri, che si snodano in parte su strada asfaltata e in parte su tracciati naturalistici che attraversano i borghi di Monti, Fresonara, Baccano e centro storico di Arcola, arrivando fino al forte di Canarbino.

Nell’occasione la torre pentagonale sarà aperta e visitabile dalle 9 alle 11. Il costo di iscrizione è di 4 euro che verranno devoluti in beneficenza, gratuita per i bambini under 12 anni.

La cerimonia di premiazione è prevista per le 11 al parco Mimma Rolla, è prevista anche la presenza di Padre Mario Pacifici, monfortano di Entratico, ma di casa in Malawi fin dal 1977 che racconterà della difficile situazione che attraversa il paese africano e la sua popolazione, povera, ma dal cuore d’oro.

L’amministrazione comunale ringrazia per il sostegno le associazioni del territorio per la collaborazione e Evolution sport.