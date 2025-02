La lezione di Gaber al circolo di Solaro

Il circolo Arci Solaro, in collaborazione con ‘TedX-Lerici’, propone venerdì, alle 21, all’Arci Solaro, lo spettacolo ‘Il Vizio del Pensiero’, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, a cura di Gian Luigi Ago e della scrittrice Melania Corradini. Dopo il successo riscontrato alla Spezia e a Sarzana, e in attesa di altre date in provincia, si replica nel Lericino la lezione-spettacolo sul Teatro Canzone di Gaber e Luporini, con proiezione di filmati dagli spettacoli di Gaber, fra analisi dei tempi e letture di brani e interviste.

"Si raccomanda la puntualità – dicono i promotori – perché, per non rubare troppo tempo alle proiezioni, l’evento inizierà regolarmente all’ora indicata con una introduzione generale che servirà a contestualizzare quello che poi sarà proiettato". L’ingresso è libero, ma per chi fosse interessato si potrà cenare a partire dalle 20. Per avere ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile contattare i numeri di telefono 347 6422283 e il 389 4543495. L’ingresso è libero.