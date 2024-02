La Landini sfida il Loano nella Poule promozione

Dopo un turno di esordio sfortunato, nella seconda giornata della Poule promozione di Divisione Regionale 1 questa sera la Landini Lerici riceve il Loano (ore 21 palestra di Montepertico). Fra i lericini in dubbio la presenza di Tripodi. Le altre gare della giornata: Aurora Chiavari-Pegli, Next Step Rapallo-Cogoleto e Tigullio Santa Margherita Ligure-Pgs Auxilium Genova. A riposo invece la Poule salvezza dove è impegnato il Follo

In Divisione Regionale 2, la capolista Canaletto viaggia alla volta della Lunigiana per far visita alla Pontremolese (stasera alle 21), mentre la Golfo dei Poeti riceve a Lerici la My Basket Genova A, palla a due alle 18. Le altre partite in programma nel Girone di Levante sono Futura Genova-Aurora, Pro Recco-Centro Sestri Levante, Santa Caterina-All About Basket Ge e Villaggio Chiavari-My Basket B Genova.