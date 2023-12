La gioia del ’rito di passaggio’. Remigini protagonisti al Civico

Un Teatro Civico gremito di bambini, insegnanti e genitori, come alla prima di un grande spettacolo. Sul palco, ieri mattina, per ricevere un importante riconoscimento, i bambini che, a settembre, hanno iniziato la loro avventura nella scuola elementare. I bambini e le loro famiglie sono stati accolti all’ingresso dalla banda musicale Puccini diretta dal maestro Gabriele Castellani. È iniziata così la nuova ‘Festa del Remigino’, dedicata appunto ai remigini, in ricordo della solennità di San Remigio di Reims. I saluti ai piccoli nientemeno che del sindaco Pierluigi Peracchini, dei due assessori Daniela Carli e Lorenzo Brogi, poi la mattinata di festa, con i tre politici a consegnare i diplomi, insieme al presidente del consiglio comunale Salvatore Piscopo, all’assessore Giulio Guerri e al presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei. Dopo il breve momento di intrattenimento con Susanna Varese a leggere il racconto ‘Il Remigino’, insieme ad un remigino del passato, Giancarlo Guani (autore veterano pluripremiato vestito come... Giamburrasca o Pierino dei giorni nostri) sono saliti i bambini dell’istituto San Domenico di Guzman e degli Isa1, Isa 4, Isa 5 e Isa 8. Accompagnati dal maestro Riccardo Borghetti, hanno cantato alcuni brani della tradizione spezzina, per la gioia del fautore dell’iniziativa Marco Tarabugi, consigliere comunale. "Una giornata piena di divertimento ed emozione – ha dichiarato Lorenzo Brogi, nel ringraziare per il buon lavoro la collega Carli, per poi rivolgersi direttamente ai protagonisti – Benvenuti bambine e bambini nel mondo della scuola. Per voi e le vostre famiglie da qualche mese è iniziata questa stupenda avventura, un grande abbraccio a tutti voi". Con l’appuntamento, naturalmente, al prossimo anno.

Marco Magi