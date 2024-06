La formazione professionale sotto la lente di ’Cisl Insieme’

Anche in completo blu scuro Antonio Carro (nella foto) mantiene quello stile confidenziale e quel calore umano contagioso che lo rendono così amato dai propri iscritti. Eletto segretario provinciale della Cisl per la prima volta nel 2013, è stato riconfermato all’unanimità nel 2017 e poi nel 2022. Probabilmente – ma non è detto – è una delle ultime volte che presiede Cisl Insieme, il tradizionale evento che ogni anno il sindacato organizza per approfondire alcuni temi legati al territorio spezzino.

"Il focus tematico del 2024 lo abbiamo dedicato – sottolinea Carro – alla formazione professionale collegata al lavoro. È un aspetto fondamentale soprattutto in un momento in cui sono disponibili le risorse del Pnrr. Collegare nel giusto modo domanda e offerta può generare una nuova ondata di sviluppo così come non se ne vedono da molto tempo". Quando ha iniziato il primo mandato, raccogliendo il testimone da Pierluigi Peracchini, aveva tanti cappelli scuri, mentre ora sono radi e canuti. L’emozione nel momento più atteso, la premiazione degli iscritti, è però la stessa di sempre. "È forse l’occasione in cui più si rinforzano i legami della nostra comunità. Questo anno abbiamo voluto premiare, accanto ai tesserati storici con oltre cinquant’anni di militanza, anche dei giovani, in un ideale passaggio di testimone". Tra i più applauditi Luciano Paganini, iscritto alla Cisl ininterrottamente dal 1962 . "È stata ed è ancora una grande avventura – dice rivolgendosi molto emozionato alla platea –. Oggi più che mai c’è bisogno di sindacato, di lottare insieme per vincere precarietà e sfruttamento".

Originario di Polverara, era uno dei responsabili della gestione del magazzino dell’arsenale quando ad affollare le sue officine vi erano migliaia di operai. Alcune preoccupazioni circa la situazione politica ligure le ha espresse invece il segretario regionale Luca Maestripieri. "Occorre quanto prima fare chiarezza, il rischio da scongiurare nel modo più assoluto è l’immobilismo e la paralisi dei cantieri".

Vimal Carlo Gabbiani