La Fantasia va... al potere !. Pronta la rassegna del gioco

La città si tuffa nel Fantasy. Un programma davvero ricco appuntamenti per gli appassionati del genere che si ritroveranno sabato 21 e domenica 22 settembre per la terza edizione della rassegna La Spezia Fantasy. Si tratta di un evento fieristico, culturale che racchiude il mondo del gioco e del fumetto rivolto alle famiglie e agli appassionati di ogni età nella bellissima cornice della città della Spezia. L’evento è stato presentato dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore al commercio Marco Frascatore e da Gianluca Geraci dell’associazione InEdita organizzatore della manifestazione insieme Confcommercio rappresentata da Caterina Beato, associazione Tandem e Antonella Simone di Confartigianato. Le attività si svolgeranno in diverse location tra cui Corso Cavour, giardini pubblici, via Mazzini, via Diaz, PIN, Doc Show, de Lisi, SunSpace, l’Urban Center e altri che si uniranno come supporter, offrendo a tutti un’esperienza gratuita e coinvolgente.

Saranno presenti Edoardo Stoppacciaro, noto doppiatore di opere come Frozen, Big Hero 6, Dragon trainer, Piovono Polpette che insieme agli attori Fabio Cavalieri e Marco Fumarola nei 2 giorni di Fiera presenteranno e parteciperanno alla proiezione del Film successo di visualizzazioni “Real Ghostbuster tale”. Torna alla Spezia anche il celebre disegnatore Giacomo Michelon, classe 1967, che ha iniziato la sua carriera a Milano nel 1987 come grafico pubblicitario, collaborando con Silver dall’inizio del 1988. È celebre per le sue oltre 2 mila tavole autoconclusive di Lupo Alberto dopo 13 anni dallo strepitoso. La sua presenza ha sempre suscitato grande interesse, grazie alla sua valenza artistica. Quest’anno sarà protagonista di una mostra personale per celebrare i 60 anni del Lupo Rossa Arianna Caputo doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista italiana. Alla Spezia Fantasy non può certo mancare un evento dedicato al mondo del cosplay con incontri, sfilate e raduni. Madrine di eccezione Letizia Livornese, e Giulia Masinelli. La città si prepara dunque a ospitare un evento spettacolare, ricco di contenuti e attività per tutte le età. Con ingresso gratuito, l’evento si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del mondo fantasy, dei giochi e della cultura pop.

"La Spezia - hanno spiegato il sindaco Pierlugi Peracchini e l’assessore Marco Frascatore – è pronta a vivere questa manifestazione che, anno dopo anno, riscuote sempre più successo: un evento immersivo che trasformerà la città in un punto d’incontro per il mondo del fantasy, dei videogiochi, dei fumetti e del cosplay. Saranno presenti artisti di rilievo nel mondo del fumetto, del gioco e dello spettacolo, che arricchiranno l’evento con la loro presenza e le loro opere. In questa terza edizione inoltre la fiera triplicherà il numero degli stand presenti in città rispetto all’anno scorso, con aree specifiche pensate per i più piccoli. E’ un’occasione preziosa per il commercio locale e un’opportunità di divertimento per le famiglie e i bambini, grazie al ricco programma dedicato al fantasy, ai giochi e ai cosplay, ma che serve ad arricchire il tessuto culturale e sociale della città".