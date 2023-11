"La droga? Ve la racconto io”, ex tossicodipendente parla a 1000 studenti spezzini

La Spezia, 9 novembre 2023 – Oltre mille studenti spezzini, al PalaSport 'Mariotti', hanno ascoltato con attenzione la storia di Francesco Fassina – che è stato utente della Fondazione Villa Maraini di Roma dopo aver seguito un percorso di cura dalla dipendenza da droghe – nell’ambito del progetto 'Non dipendere. #Vivi' della Croce Rossa della Spezia sostenuto da Fondazione Carispezia, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle tematiche della prevenzione di ogni forma di dipendenza (da sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo, social network, eccetera).

L'iniziativa è stata organizzata dai Giovani Cri e all’iniziativa di sensibilizzazione, hanno aderito diverse scuole: istituto Capellini-Sauro, liceo Mazzini, istituto Fossati-Da Passano, lkLiceo Classico Lorenzo Costa, Istituto Alberghiero G. Casini, Istituto Cardarelli e Cisita.

Francesco Fassina, che in passato ha seguito un percorso di cura a Villa Maraini, ha raccontato la sua storia personale, affiancato dalla psicoterapeuta Claudia Agostino e dal responsabile delle relazioni con Croce Rossa, Mauro Patti, sottolineando i rischi e le conseguenze della dipendenza da droghe e le strategie umanitarie che caratterizzano le attività della Fondazione Villa Maraini. Attraverso il progetto 'Non dipendere. #Vivi' sostenuto da Fondazione Carispezia, i Giovani della Croce Rossa della Spezia avevano già sensibilizzato con incontri nelle scuole più di 1.000 giovani studenti degli istituti superiori del territorio sui rischi di ogni forma di dipendenza giovanile.

Fondazione Villa Maraini è un'Agenzia Nazionale di Croce Rossa Italiana e Training Center Mondiale della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per la cura dalle dipendenze patologiche. Fondata nel 1976 da Massimo Barra, consta di un insieme di servizi per la cura e la riabilitazione da droghe, abuso di alcol, gioco d’azzardo e nuove dipendenze, articolati su diversi livelli di soglia: bassa, media e alta, a seconda della motivazione che l’utente deve avere per poter affrontare il percorso di cura proposto.

Marco Magi