’La donna liberty’ al Museo del Sigillo

Al Museo del Sigillo, domani alle 16, è previsto il laboratorio didattico ‘La donna liberty’. Un focus sui sigilli Art Nouveau, che offrirà lo spunto per contestualizzare l’immagine della donna negli anni della Belle Époque, motivo dominante nell’iconografia Liberty e denominatore comune in tutte le arti. La visita guidata al museo di via del Prione 234, è in occasione della Giornata Internazionale della donna con ingresso omaggio per tutte le donne. Il laboratorio, invece, è rivolto a bambini dai 5 agli 11 anni e ha una durata di circa un’ora e mezza-due ore. Il costo del laboratorio è di 5 euro a partecipante e la prenotazione è sempre obbligatoria inviando una mail a [email protected] oppure telefonando (anche per informazioni) allo 0187 727220. L’appuntamento è inserito nel ricco calendario di eventi di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, per bambini e famiglie, promosso dall’amministrazione comunale e a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano.