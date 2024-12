La cultura per tutti grazie al progetto Tam Tam

Interessante incontro al Diocesano di Sarzana per presentare il progetto di potenziamento il museo con testi aumentativi multimediali (Tam Tam) destinati a favorire la fruizione delle opere a visitatori con difficoltà cognitive. I sostenitori del progetto sono la Fondazione Carispezia e la Fondazione InCasa e i partner l’oratorio della Cattedrale (Anspi) e le parrocchie di San Francesco e di San Lazzaro, l’associazione Ogni Cuore e l’asilo Santa Luisa. La semiologa Ginevra Sarperi ha illustrato metodo e strategie del progetto e i codici linguistici adottati e facilitati per consentire a tutti la fruizione delle opere (TAM - Tutti Al Museo) attraverso Testi Aumentativi Multimodali (l’altro TAM).

Hanno presenziato all’incontro l’educatrice Azzurra Baldi, Andrea Moruzzo studioso in forza al Diocesano, Simona Marchini collaboratrice stabile del museo sarzanese e Sara Viola assessore ai sservizi sociali del Comune di Sarzana che hanno evidenziato l’importanza della fruizione delle opere di un museo e quindi della necessità di consentire a tutti l’accessibilità adottando format oltre all’eliminazione delle barriere architettoniche. In conclusione dell’incontro la direttrice del museo Barbara Sisti ha mostrato ai presenti alcune delle schede preparate per dare attuazione al progetto oltre.