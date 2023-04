La culla della nostra vita Il mare è lavoro e cultura

Il mare è l’oro blu del nostro Stivale. Fornisce lavoro, sostentamento, ossigeno e vita. Connette popoli e culture. È fonte di ispirazione per artisti e scrittori. Educa, rilassa, diverte, insegna e cura. Eppure, spesso, non si conosce abbastanza questo gigante liquido che a volte culla e a volte intimidisce con la sua forza. Per avvicinare le giovani generazioni alla cultura del mare, tramandarne le tradizioni, approfondire con gli studenti l’importanza della sua tutela e il valore che esso ricopre per la crescita economica e sociale di un territorio, ogni anno si svolge la “Giornata del mare e della cultura marinara”. Celebrata tradizionalmente l’11 aprile, la Giornata 2023 si terrà nella nostra provincia nella mattinata del 14 aprile, a causa della concomitanza con le festività pasquali.

Ieri la conferenza stampa di presentazione, al Circolo Ufficiali della Marina Militare della Spezia. A introdurre l’iniziativa il CV Paolo Spina, capo ufficio servizi di presidio del Comando interregionale marittimo nord, il CV Alessandro Ducci, comandante della Capitaneria di porto della Spezia, Roberto Peccenini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, e l’ammiraglio di squadra Roberto Camerini, delegato regionale della Lega navale Italiana, in rappresentanza delle sezioni della Spezia e di Lerici. Un evento che, ad ogni edizione, acquisisce sempre più risonanza.

Saranno infatti quest’anno più di 50 le offerte formative a cui gli studenti degli istituti scolastici e degli enti di formazione spezzini potranno partecipare, rispetto alle 38 della scorsa edizione e 68 le istituzioni, associazioni ed enti che hanno aderito all’iniziativa, 14 in più del 2022. Dall’arte marinaresca, alle costruzioni navali. Dalla biologia marina, alla blue economy. Dall’oceanografica, alla protezione ambientale e ancora arte, letteratura, sport, simulazioni virtuali, sport e tecnologia, sono solo alcune delle tematiche sviluppate all’interno dei laboratori che si svolgeranno alla Spezia, ma anche ad Ameglia, Lerici e Portovenere. Non mancherà un occhio di riguardo per le tematiche dell’inclusione e integrazione sociale, con la realizzazione di un laboratorio di orientamento dedicato agli ospiti della casa circondariale della Spezia, organizzato dalla Lega navale della Spezia in collaborazione con la Capitaneria di porto e di un’attività formativa in barca a vela dedicata ai ragazzi diversamente abili organizzata dalla sezione velica della Marina Militare. Il taglio del nastro della giornata del mare 2023 si terrà venerdì 14 aprile alla Spezia, alle ore 9.30 alla radice del Molo Italia.

Maria Cristina Sabatini