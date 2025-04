La ’colonia’ portovenerese

Il borgo di Porto Venere fu fondato per motivi strategico-militari dalla Repubblica genovese con cui ebbe sempre un rapporto privilegiato. Per ripercorrere questa storia secolare e straordinaria, il professor Marco Biagioni ha scritto un libro di 210 pagine intitolato ‘Porto Venere. Tra Medioevo ed Età Moderna’ che verrà presentato domani, alle 17, nella sala consiliare della Provincia (che patrocina l’evento), a cura delle Edizioni Giacché (che ha pubblicato lo scorso anno il volume) e del Lions International Valle del Vara.

La fondazione della colonia portovenerese nell’estremo levante, di fronte a Lerici, fu compiuta dapprima in funzione anti-pisana, ma assunse poi anche una dimensione demografica, politica ed economica importante, che godette di una favorevole condizione di relativa autonomia all’interno dello stato genovese, ma la cui vita fu comunque e sempre sorvegliata dalle magistrature della madrepatria, con la protezione e la concessione di privilegi e immunità da una parte, la fedeltà politica e la partecipazione militare dall’altra. Grazie allo studio dei documenti storici conservati negli archivi comunali e statali, l’autore spezzino ha ricostruito con accuratezza la storia di Porto Venere, consegnandoci anche la curiosa notizia dell’esistenza di un altro borgo preesistente rispetto a quello che che si è conservato fino a noi, ed oggi purtroppo scomparso. Numerosi e dettagliati sono i dati che fotografano l’economia del Seicento, con l’andamento dei prezzi dei generi alimentari, ma anche le tasse e le carestie che colpirono il circondario. Il libro – in vendita nella librerie, in edicola e sugli store online al prezzo di 16,90 euro – attraversa la storia di una comunità che fu anche un attivo covo di pirati e corsari e subì le incursioni barbaresche, ne ricostruisce gli usi e i costumi, traccia le linee fondamentali della vita e dell’economia del tempo, descrive ruolo e struttura delle istituzioni e della società di Porto Venere nei secoli. L’incontro in Provincia verrà aperto dal saluto iniziale del presidente del Lions International Valle del Vara, Roberto Loni, dopodiché il giornalista e scrittore Andrea Marrone intervisterà l’autore Marco Biagioni. L’ingresso è libero. Marco Magi