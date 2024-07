La Cgil denuncia: “Sovraffollamento insostenibile e degrado al Pronto soccorso”

La Spezia, 3 luglio 2024 - “Pazienti ammassati nei corridoi, parenti ammassati in sala d’attesa, tempi di attesa infiniti e strutture in estremo degrado: questa è la situazione del Pronto Soccorso spezzino, come ci segnalano i cittadini al nostro sportello Sos sanità” Così Luca Comiti, segretario della Cgil e Marzia Ilari, Segretaria della Fp Cgil della Spezia. “Siamo alle solite, nonostante le roboanti dichiarazioni della Direzione della Asl5 che dice che va tutto bene. Invece, testimonianze e foto parlano chiaro. I problemi che affliggono la nostra sanità pubblica, nonostante l’encomiabile impegno degli operatori sanitari oberati di lavoro, permangono nella loro gravità da mesi, senza che si faccia niente per risolverli. Pensiamo alle lavoratrici ed ai lavoratori delle pulizie, costretti ad operare in una situazione di taglio continuo delle ore di lavoro. Chiediamo alla Direzione sanitaria di fare meno comunicati stampa e di attivarsi per porre rimedio, non è pensabile che il Pronto Soccorso versi in simili condizioni. Chiediamo anche al sindaco Peracchini, anche in qualità di responsabile della Conferenza dei Sindaci, tra una inaugurazione e l’altra di battere un colpo a favore della sanità pubblica e dei suoi cittadini e dei lavoratori che vi operano ogni giorno costretti a subire questo calvario”.

La Asl 5 risponde, affermando che in questi giorni si sta registrando un iperafflusso di pazienti nel Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Spezia. “Questo picco determina un fenomeno di temporaneo sovraffollamento legato all’attesa di un posto letto per i pazienti destinati al ricovero infatti in tutti gli ospedali il disallineamento temporale tra l’uscita dai reparti dei pazienti in dimissione e di quelli in attesa provoca in determinate fasce orarie una congestione che, solitamente, si risolve nelle prime ore del pomeriggio. In ogni caso gli ingressi nel PS e le attese vengono sempre gestiti rispettando la gravità dei codici. Il personale presente sia medico che infermieristico è adeguato agli standard anche in periodi di afflusso aumentato”.

“Va specificato, inoltre, che le ore per le pulizie del nosocomio non sono state ridotte. Il Pronto Soccorso, in particolare, ha un presidio fisso aggiuntivo alle pulizie ordinarie H 24”.

“I lavori di manutenzione ordinaria vengono svolti regolarmente, quelli extra inseriti in un cronoprogramma e realizzati in base alla gravità e all’urgenza. Per quanto attiene, invece, alla manutenzione all’interno dell’ospedale Sant’Andrea occorre precisare che è attivo un appalto di servizi integrati pubblicizzato nel sito intranet aziendale, dotato di numero verde e mail contattabili dai dipendenti, dove è possibile segnalare un disservizio e richiedere un intervento tecnico per qualsiasi esigenza”.