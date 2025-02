La biblioteca civica Mazzini allarga gli orari di apertura accontentando gli utenti

La biblioteca Mazzini, accogliendo la richiesta degli utenti, ha ampliato gli orari di apertura. Da lunedì, infatti, il nuovo orario prevede l’apertura dalle 8.15 alle 19 e il sabato dalle 8.15 alle 18. Questo, a seguito dei risultati della Customer Satisfaction promossa dal Sistema Bibliotecario Urbano. Nel 2024 gli utenti frequentatori della Mazzini di corso Cavour 251 sono stati 9.081 (grazie anche ai progetti sviluppati con le scuole, in particolare il Capellini-Sauro e il Costa), in costante aumento rispetto al 2023, e la consistenza libraria è di 144.192 testi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0187 727515 o inviare una mail a [email protected].