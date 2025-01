La Befana avvistata alla Morin. Poi al Mirabello e sul Pandora

Con lo sguardo in su o rivolto verso il mare. Nel territorio spezzino la Befana è davvero speciale. Ieri, tante le occasioni per vederla e far felici tutti i bambini. Gli... avvistamenti sono cominciati alla mattina, con la ‘Befana vien dal mare’ in Passeggiata Morin, tradizionale appuntamento organizzato dalla Società Canottieri Velocior in collaborazione con il Coordinamento di Telethon La Spezia, l’associazione Buon Mercato e con le calzette confezionate dai ragazzi di Luna Blu e Hostel Sant’Anna.

Nel pomeriggio, proprio lì vicino, la Befana Pirata al Porto Mirabello, anche con il coinvolgente ‘Gioco Teatrale Pirata’ dedicato ai più piccoli e poi l’arrivo della Befana a bordo della goletta Pandora, i racconti ‘Come Voi: La Storia di Canelin’, con Francesco Chinchella e Francesco Oneto, e il concerto di Sea Shanties, coi gruppi Red Feather’s Fellow & The Black Armada.

Sempre in città la Befana di Prospezia Ciassa Brin ha distribuito le calze a tutti i bimbi in ordinata coda, mentre in Val di Vara, molto scenografico l’evento: in piazza Marconi — a cura di pro loco, Comune, Cai e Gruppo speleologico lunense — è scesa in volo la Befana regalando poi la calza a ogni bambino (alla mattina anche un percorso ad anello a cura del Cai); e pure a Valdipino dove, grazie alla Confraternita di San Michele, in piazza Caduti per la Libertà, era esposta la calza più grande della provincia e i piccoli hanno visto volare la Befana, che ha poi donato una calza.

A Lerici, il tour della Befana ha toccato tutte le frazioni e poi c’è stato il tempo di ascoltare le ‘Favole di sabbia’, mentre a Porto Venere la Befana è scesa dalla torre capitolare in piazza Bastreri. La Befana è arrivata invece in elicottero – quello della Marina militare – dispensando caramelle e dolciumi, per la festa organizzata dal Comando di Maristaeli Luni.

Marco Magi