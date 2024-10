La ’Baia dell’arte’ agli Olivetani. Omaggio al maestro Vaccarone

Ancora volta si animerà di parole scritte il refettorio del Convento degli Olivetani alle Grazie dove domenica, a partire dalle 15, si terrà la cerimonia di premiazione del concorso di poesia e narrativa ‘Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte’ giunto alla dodicesima edizione con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia della Spezia e Comune di Porto Venere. Quella di quest’anno riveste particolare importanza in quanto la premiazione sarà preceduta dall’assegnazione del Premio Porto Venere alla carriera allo scomparso maestro Francesco Vaccarone, che verrà consegnato alla moglie, Gabriella Peroni, dal sindaco portovenerese Francesca Sturlese.

A seguire, la giuria presieduta da Egidio Di Spigna, con Giuseppe Benelli presidente onorario, e composta da Annarosa Lajoyé Dosi (presidente dell’associazione ‘Il Volo dell’Arte’, che organizza), Roberto Camerini, Annalisa Coviello, Susanna Poli e Chiara Serreli assegnerà i diversi premi. Per la Poesia Inedita il primo premio a Riccardo Mainardi, il secondo a Roberto Ragazzi, il terzo a Nora Calvi; Premio Giuria a Stefano Peressini; Menzioni d’onore a Marino Beltrame, Carmelo Consoli, Daniela Feltrinelli, Adriano Molteni e Giampaolo Trucco. Per la Poesia Edita primo premio a Luigi Dodi, secondo a Paolo Parrini, terzo a Franco Grifò; Premio Giuria a Pierfrancesco Zen; Menzioni d’onore a Francesco D’Andrea, Gioacchino Di Bella, Lio Attilio Gemignani, Michela Perini, Grazia Fazio Surace e Maria Luisa Daniele Toffanin. Premio speciale Poesia dialettale a Marino Beltrame, Menzioni d’onore a Pedru Corda e Gabriella Giammaria. Trofeo Giovane poeta a Davide Ricci. Per la Narrativa Inedita primo Premio a Luigi Rigamonti, secondo a Piero Sesia, terzo a Emanuele Bacillieri; Premio giuria a Wilma Avanzato, Menzioni d’onore a Arianna Baracco, Gino Dondi, Daniela Feltrinelli, Margherita Flore Satta e Paola Schiano Di Colella. Per la Narrativa Edita primo premio a Maria Letizia Grossi, secondo a Cristina Lora, terzo a Vincenzo Ziparo; Premio Giuria a Tonina Tessa, Premio Romanzo storico a Enrico Casartelli, Menzioni d’onore a Claudio Bianchetti, Paolo Brizzi, Lucia Allara Canepa, Patrizia Fiaschi, Michele Manna, Fabio Mongardi, Pierferruccio Rossi, Chiara Cozzani, Cesare Giorgio, Marzia Ratti e Annalisa Tacoli. L’artista Silvia Scarpellini dello Studio d’Arte ‘Sbalzi di Mare’ delle Grazie ha realizzato il Premio alla Carriera, le altre opere per i premiati sono degli artisti Graziella Mori, Mirella Raggi e Gabriella Grassi.

Marco Magi