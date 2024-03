La baia della Marinella. Torna all’antico splendore la passeggiata lungomare

Riapre completamente la passeggiata che circonda la baia della Marinella a San Terenzo, dopo la conclusione degli interventi di messa in sicurezza sulla falesia che sovrasta il litorale dell’estremo levante ligure. L’intervento complessivo era suddiviso in tre lotti, del valore complessivo di 1,7 milioni di euro, di cui 1 milione e 165mila euro stanziati da Regione Liguria tramite il Fondo Strategico Regionale per il secondo e terzo lotto. Il primo lotto invece è stato realizzato con fondi comunali. Nell’agosto 2020, dopo la conclusione del secondo lotto, era stata riaperta la spiaggia, chiusa dal 2010 a seguito del rischio di frana della falesia sovrastante: con la conclusione del terzo e ultimo lotto si rende accessibile, in tempo per l’inizio della stagione balneare, anche l’ultimo tratto della passeggiata. I lavori del primo lotto avevano invece consentito la riapertura della passeggiata dietro il castello di San Terenzo. "Un intervento di grande pregio, dall’importante valore turistico, in un’area bellissima e, come tanti altri luoghi in Liguria, particolarmente delicata", commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Difesa del suolo e la sicurezza dei cittadini sono una priorità. "L’intervento nel suo complesso è stato valutato come prioritario da parte della Regione Liguria – dichiara l’assessore Giacomo Giampedrone – : abbiamo quindi voluto inserirlo nella programmazione del Fondo strategico e finanziarlo con una cifra importante. I tre lotti hanno visto interventi di consolidamento della falesia, con opere di disgaggio e il posizionamento di reti aderenti alla parete per un’importante opera di consolidamento della parete di roccia". Rilevanti anche gli interventi di regimazione delle acque superficiali, elemento che riduce in maniera significativa l’erosione. "L’importante lavoro di controllo e monitoraggio del nostro territorio che abbiamo portato avanti nel corso della nostra amministrazione – aggiunge il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti – , ha permesso di individuare le criticità più urgenti e di reperire finanziamenti che hanno consentito la messa in sicurezza e conservazione delle più belle insenature della nostra costa. Il nostro è un territorio fragile e complesso che abbiamo la responsabilità di sorvegliare ed intervenire dove la conservazione implica una diretta azione dell’uomo. Conservazione non è sinonimo di immobilismo". Nelle prossime settimane verrà posato il cancello di ingresso della galleria lato spiaggia, primo passo per la ristrutturazione della galleria stessa che funge da collegamento tra la baia e viale Garibaldi. "Oggi la passeggiata è accessibile a tutti in sicurezza e ben illuminata – conclude l’assessore Marco Russo – . Nei prossimi mesi interverremo sulla galleria così da completare gli interventi su questa porzione di territorio e restituirlo fruibile, rinnovato e comodo".