La ’Alighieri’ a Ceparana con Libri al chiaro di luna

Molti gli autori e le personalità del mondo della cultura, che si avvicenderanno al tavolo dei relatori per la seconda edizione di ‘Libri al chiaro di luna’. Ritorna a Ceparana la rassegna di presentazioni librarie, organizzata dalla Società Dante Alighieri della Spezia presieduta da Carlo Raggi, con i patrocini di Comune di Bolano, Pubblica assistenza, Libreria dei Sogni e proloco I due fiumi. La manifestazione inizierà dopodomani, sabato, fino al 4 agosto, sempre ad ingresso libero e a partire dalle 21,15 (anche in caso di maltempo) nel parco antistante la Pubblica assistenza di Ceparana, in via Feletta.

Si parte con Vanessa Isoppo e Lara Ghiglione, autrici del volume ‘Se il fascismo va di moda. L’estremismo di destra e i giovani’, la cui presentazione sarà curata da Beppe Mecconi. L’opera, scritta a due mani, intende dare una risposta a un fenomeno di bruciante attualità: com’è possibile che il fascismo sia ancora vivo e continui ad attrarre? Nata a Sarzana, vive e lavora a Roma, Vanessa Isoppo, psicologa-psicoterapeuta specializzata in psicoterapia dell’approccio centrato sulla persona, già docente di psicologia generale all’Università di Genova, e specializzata inoltre in problemi e patologie alcol-correlate e scienze criminologico-forensi. Lara Ghiglione, già segretaria generale della Cgil spezzina, è attualmente responsabile delle politiche di genere della Cgil nazionale. Ed ecco i successivi appuntamenti: il 29 giugno Carlo Raggi col suo ‘Dall’Illuminismo alla Restaurazione. Angelo Dalmistro (1754-1839) fra storia, filosofia e letteratura’ con presentazione a cura di Franco Bonatti e Chiara Serreli; il 6 luglio Eleonora Scali per ‘La ricompensa, edizioni’ con la partecipazione di Carmen Claps; il 14 luglio Enzo Canozzi e ‘La bellezza di Dio. Il bisturi e il cuore di un frate medico missionario’ presentazione curata da Roberto Centi; il 15 luglio Maria Luisa Eguez, autrice di ‘Di Acque, di Terre, Di Cieli, Di fuochi e di ogni altra forza’, affiancata nell’occasione da Gabriella Mignani, che ha scritto ‘Cambio di stagione’; il 21 luglio Luciana Ferrari con ‘Colpire in mare per vincere in terra. Lo strano caso della fregata francese predata dagli inglesi nel golfo della Spezia’; penultima tappa il 29 luglio con Patrizia Fiaschi e ‘Il vento sull’erba’ con presentazione a cura di Mecconi; infine, il percorso si conclude il 4 agosto: Beppe Mecconi propone il suo ‘Trabastìa. Cent’anni di gente comune’, con la presentazione di Nicola Caprioni.

Marco Magi