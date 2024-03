Kinnara porta Faber allo Smood

Sul palco dello Smood di Ceparana, questa sera, sale Kinnara, cover di Fabrizio De André. Il nome Kinnara è preso dalla mitologia indù, soprattutto Thailandia, ma anche Indonesia e India, in alcuni testi si dice fossero dolci suonatori e così coinvolgente la loro musica da ammaliare perfino gli dei, tanto da essere trasformati in metà uomini e metà uccelli perché fossero in grado di volare fino in cielo e suonare solo per loro. "Consideriamo questi concerti – spiega Kinnara Paolo Pardini – come un viaggio nelle canzoni di Faber, proprio perché ogni viaggio rappresenta l’inizio e la meta di storie e avventure che hanno luogo principalmente dentro di noi, in modo che raccontarle è un puro pretesto per potersi interessare e pensare e per ritrovare la meravigliosa sensazione della memoria, nelle emozioni che le canzoni di Fabrizio rinnovano ogni volta in voi nell’ascoltarle e in noi nell’interpretarle". Il concerto inizia a partire dalle 22 (dalle 20.30 la cena). Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero di telefono 328 7671213.