Josè Vianna riparte dal passato rossonero. Guiderà la seconda squadra sarzanese

Cambio di panchina anche nella squadra di serie A2 dell’Hockey Sarzana. Con la promozione nella massima serie di Sergio Festa che guiderà la squadra di A1 il suo sostituto sarà Josè Vianna. Il tecnico argentino che fa parte del team del settore giovanile e ha già diretto il Sarzana anni fa in serie B avrà il compito di allenare anche le categorie under 23 e under 19. Nella stagione da poco conclusa la formazione è retrocessa ma ha ottenuto il ripescaggio. "Abbiamo la consapevolezza – spiega il presidente Maurizio Corona – di aver scelto la persona giusta anche per le qualità dell’uomo dimostrate nell’ultimo anno a Sarzana in cui ha guidato la formazione under 13. Con Josè mi auguro di allestire un progetto lungo perchè credo che sia il tecnico adatto per valorizzare i nostri

giovani".

Josè Vianna è arrivato in Italia nel 2007 vincendo il campionato di serie A2 a Molfetta, poi ha condotto la formazione pugliese alla salvezza in serie A1. Dopo l’anno a Giovinazzo è arrivato a Sarzana in serie B e under 19 per poi rientrare in Argentina. Adesso dopo la parentesi alle giovanili è pronto per la sfida in serie A2.

"Alleno da 35 anni – siega Vianna – ho iniziato con le categorie

giovanili fino ad arrivare alla prima squadra. Dopo una prima stagione travagliata nel 2007/2008 nella seconda stagione 2008/2009 siamo riusciti a vincere il campionato di A2 e salire in A1. Dopo sono passato al Giovinazzo con l’obbiettivo della salvezza e così e stato.

Poi il mio arrivo a Sarzana nel 20112/2012 con la categoria under 19 e serie B. Sono molto contento e fiducioso e con molta voglia di mettermi a lavorare per il bene della squadra e della società. Ringrazio soprattutto la fiducia ed spero di essere all’altezza per raggiungere i traguardi prefissati". Ritorna alla guida di una

squadra senior ed anche se è una seconda squadra la società tiene moltissimo in quanto serbatoio per il futuro.

"L’Hockey Sarzana – conclude Josè Vianna – è una società che lavora molto sui giovani, essere parte di questo progetto è molto importante per me. Sono stato molto bene con i bambini e gli auguro di continuare a crescere. I bambini ti insegnano tanto, ad essere più umano, le squadra senior è una gestione diversa e sono convinto che faremo bene. Obiettivo salvezza ma senza ripetere le difficoltà della scorsa stagione e infatti siamo ancora in A2 grazie al ripescaggio".

