Jessica Fletcher ha trovato casa: "È stato un amore a prima vista"

Gli animali lo sentono. Sono capaci infatti di fiutare il timore e la paura di chi sta loro di fronte. Ne percepiscono l’odore amico o, al contrario, riconoscono contraffatto quell’affetto che si vuole loro dimostrare con il gesto più inflazionato di tutti, la carezza sulla testa. E si tengono a distanza. Gli animali, se gli umani sono ’quelli giusti’ e il profumo è quello di casa, lo capiscono. E immediatamente lo ha capito anche Jessica Fletcher (la perspicace gattina adulta ospite del gattile di San Venerio che avevamo presentato in questa stessa rubrica sul numero de La Nazione del 20 maggio scorso). E’ successo quando Lucia Duchini e il marito Gian Carlo Lupi hanno varcato la soglia della struttura di via Del Monte.

Lucia e Gian Carlo avevano idee chiare, ma quelle di Jessica lo erano forse anche di più. "Eravamo decisi per un gatto – racconta Lucia –, che fosse maschio o femmina per noi era indifferente. Piuttosto, dato che mio marito ed io non siamo più giovanissimi, desideravamo soltanto che non fosse più un cucciolo. Perché sì, sarebbe stato bello vederlo crescere in casa con noi, ma certamente con un gatto adulto avremmo avuto meno problemi. E’ stato allora che il gattile municipale di San Venerio ci è sembrato il luogo migliore per la nostra scelta e così, una volta fissato l’appuntamento con i volontari dell’associazione ’L’ Impronta’, siamo andati a visitarlo. La struttura – continua Lucia – ci ha fatto davvero un’ottima impressione, i gatti infatti sono tutti ben tenuti e curati. Quel giorno, tra i tanti, una in particolare si è fatta notare al nostro ingresso, venendoci immediatamente incontro con fare affettuoso. Era lei, Jessica, che alla prima carezza ne ha richiesta subito un’altra e un’altra ancora; ed è stato proprio questo a colpirci di più. Ricordo che con mio marito ci siamo subito detti che quella gattina tigrata sarebbe stata quella giusta". Tra i coniugi Lupi e Jessica Fletcher c’è stato quel che si chiama ’amore a prima vista’ e dal gattile alla nuova casa il passo è stato davvero breve: "E’ cominciato così – spiega Lucia – il nostro percorso di adozione che ha comportato anche il disbrigo di molte pratiche burocratiche e un iter di inserimento curato in ogni dettaglio. I volontari dell’associazione tengono moltissimo ai loro ospiti e questo implica da parte loro l’accertamento delle condizioni in cui andrà a vivere l’animale, che devono risultare ottimali per lui".

Non c’è voluto molto alla sagace Jessica per ambientarsi nella sua nuova casa. "I primi giorni sono stati di esplorazione e protezione – racconta ancora Lucia –. Si nascondeva infatti sotto al letto e al divano ma in poco tempo ha imparato a stare con noi, anzi cerca la nostra compagnia in continuazione. Abbiamo tenuto il suo nome – conclude – anche se a noi piace abbreviarlo chiamandola solo ’Jessi’, perché quello di Jessica Fletcher è davvero un nome azzeccato: infatti ha un carattere deciso ed è curiosissima e proprio come avevo letto ama il cibo e sa sempre dove scovarlo".

Alma Martina Poggi