Jazz Connection ai giardini Un viaggio tra le note al Pin

Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con l’associazione ‘Fare Jazz’, nell’ambito della Festa Europea della Musica, promuove un concerto dal titolo ‘Jazz European Connection’, per raccontare come la musica jazz, originariamente di matrice afroamericana, abbia subito nel tempo le contaminazioni europee, diventando così uno dei generi musicali più diffusi in Europa. Appuntamento stasera, alle 21.30, al Pin dei giardini, con ingresso gratuito. Importanti i protagonisti. A cominciare da Toms Rudzinskis (in foto), uno dei principali sassofonisti e compositori jazz dei Paesi baltici con un suono innovativo e unico nelle sue esibizioni e composizioni. Oltre a viaggiare e collaborare con musicisti jazz in tutta Europa, Toms insegna alla Music Academy of Latvia e alla Ventspils Musical High School, tiene una Jazz Jam Residency all’hotspot jazz di Riga ‘MDarbnica’ e insegna online attraverso il suo progetto Jazz Community & Education. Proseguendo poi, tra i musicisti del Pin, ecco uno dei più grandi trombettisti italiani, Flavio Boltro, che fa parte della scena jazzistica mondiale da più di 15 anni. Dopo aver fatto parte stabilmente per quattro anni della Onj francese ed in seguito del sestetto di Michel Petrucciani, è tuttora componente dell’attivissimo gruppo Di Battista-Boltro 5tet. Artista brillante e versatile, Boltro ha rivelato le sue doti di compositore con gli album ‘Road Runner’ e ‘40°’ alla testa del suo quartetto (entrambi pubblicati dalla prestigiosa etichetta Blue Note). Con i due big ci saranno Leonardo Corradi al piano, Diego Piscitelli al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria, tre musicisti spezzini ormai inseriti nella realtà del jazz italiano, di casa nell’area del Pin.

m. magi