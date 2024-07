Italo Deviance e Fabio Kinky al Doc Show

Ospiti d’eccezione per il venerdì sera del Doc Show, il locale dei giardini storici spezzini, sono Italo Deviance (nella foto) e Fabio Kinky. Quest’ultimo, noto dj e produttore spezzino, in occasione della collaborazione con nuovo locale, invita una figura chiave della scena disco/house mondiale, un componente della rinomata formazione musicale Marving & Guy (la sua unione comincia nel 2011 e da lì è salito ad un altro livello artistico), che si si esibirà il 28 luglio al Tomorrowland in Belgio. Dj e produttore dal gusto eclettico, che trae ispirazione dalla scena Disco underground degli anni ‘70/’80 passando per il made in Italy e l’house degli anni ‘90, i set di Marcello Giordani (questo è il suo vero nome) uniscono l’esperienza e il gusto maturati in una carriera lunga quasi 30 anni. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 19. Ulteriori informazioni sono disponibili contattando, anche per le prenotazioni, i numeri 339 4908117 o 351 7020785.