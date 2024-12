Isola ecologica chiusa, battaglia in Consiglio

È battaglia in Consiglio comunale a Varese sulla chiusura dell’isola ecologica di Baghino. Nel corso della seduta è stato infatti discussa la mozione presentata dal gruppo di opposizione ’Futuro per Varese’ con la richiesta di riapertura del centro di raccolta, utilizzato dalla popolazione per conferire gli ingombranti da smaltire senza spese aggiuntive, ma chiuso a metà giugno "con conseguente disagio per gli abitanti , con la trasformazione di tutto il territorio in una discarica a cielo aperto senza che nessuno sia intervenuto a raccogliere e smaltire gli ingombranti" dicono i consiglieri dell’opposizione, secondo i quali "il sito è stato chiuso per la dichiarata impossibilità al transito sul ponte d’accesso al sopracitato a seguito di una perizia. Il documento, redatto non da un ingegnere ma da un geologo, si limita a dire che il ponte necessita di lavori di manutenzione ordinaria. Abbiamo dunque richiesto l’immediata riapertura del centro, purtroppo la maggioranza ha votato contro". "Abbiamo proposto in votazione – dicono i consiglieri – l’utilizzo della postazione anche dal Comune di Maissana: dopo il rifiuto a mettere l’argomento in votazione, siamo riusciti a farlo votare ed è stato accolto da tutti i consiglieri in maniera favorevole. Coinvolgeremo anche Acam, che dovrà spiegarci le vere ragioni del mancato utilizzo".