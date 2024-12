’Isola di Heta’ di Moretti alla Beghi

La scrittrice spezzina Sandra Moretti presenta oggi, alle 17.30 alla biblioteca del Canaletto, il suo suo libro ‘Isola di Heta’, pubblicato nel 2022 per la casa editrice Tabula Fati. Si tratta di un appuntamento di ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’. Dialoga con l’autrice, Alessandra Carnacina. Laureata in psicologia e specializzata in psicoterapia e analisi transazionale, Sandra Moretti da anni lavora nel campo dell’età evolutiva, con bambini e adolescenti, dalle cui narrazioni e fantasie ha preso spunto per la saga fantasy dell’Isola di Heta di cui è stato pubblicato il primo volume omonimo ‘L’Isola di Heta’, il secondo ‘Diversi Mondi’ e il terzo ‘Fuoco amico’. Fra i vari riconoscimenti Moretti ha ritirato il premio Vegetti 2024 per il miglior racconto di fantascienza italiana, che le era stato conferito all’evento annuale della World Sf Italia ad aprile 2024 a Macerata. L’evento è ad ingresso gratuito.