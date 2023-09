Irene Malfanti e il suo ’Light diabetic diary’ a Castelnuovo Magra: serata di beneficenza all’Arci

Un nuovo appuntamento con i “Light diabetic diary“ di Irene Malfanti, la fotografa che ha trasformato il suo rapporto con il diabete in arte, ma anche occasione di confronto, informazione e convivialità. Appuntamento domenica 1° ottobre al circolo Arci di Castelnuovo Magra, dove alle 18 prenderà via una serata benefica finalizzata a informare e accrescere la consapevolezza sulla malattia attraverso dibattiti, musica, cibo e arte. Si partirà dalla mostra degli scatti della fotografa, una selezione di immagini che raccontano la sua convivenza con il diabete di tipo 1. Alla presenza di alcuni membri dell’associazione Giovani Diabetici Apuani Agida di Massa, seguirà l’intervento di Nunzia Galanda Del Litto, operatrice shiatsu e dalle 19 aperitivo a basso indice glicemico e concerto dei Mondocane!- che chiuderanno con un dj set - e I Malati Immaginari. ll ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per la ricerca sul diabete. Info: 340 227 63 27.