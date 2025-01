"Investiamo sulla memoria. E sui giovani"

Il presidente della Fondazione Carispezia, Andrea Corradino, ha parlato di "rinforzo delle competenze", in merito al contributo del consigliere Jacopo Tartarini alla rassegna ‘Concerti a Teatro’.

"Come dimostrano le mostre sulla Spezia e la sua storia organizzate in questi anni dalla Fondazione – dichiara Tartarini - , esiste un filo di briciole da seguire nel lavoro che compie questo ente. Si tratta di un investimento sulla memoria, che conduce però anche agli studenti, ai giovani che, numerosi, vengono coinvolti in progetti che li portano a frequentare il teatro. Ecco, ‘Concerti a Teatro’ è, probabilmente, l’iniziativa più elegante della Fondazione, in questo senso.

Con Arturo Cirillo, a mio avviso il più grande regista teatrale italiano vivente, si riscopre il ‘Don Giovanni’ attraverso una scommessa intellettuale. E poi la collaborazione con l’Orchestra della Toscana, la cui missione è portare la musica anche fuori dalla propria casa, il Teatro Verdi di Firenze e ogni anno si esibisce in più di 150 concerti".

Comunque, oltre che la vendita online sulla piattaforma Vivaticket, abbonamenti e biglietti per gli eventi in programma, possono essere acquistati indipendentemente al Teatro Civico e al Teatro degli Impavidi. Tutte le informazioni sulla stagione e il programma completo sono disponibili sul sito www.concertiateatro.it. m.m.