Intenso Cajkovskij al Civico

Il violinista Kerson Leong e l’Orchestra della Toscana, diretti da Jaume Santonja, per aprire – dopo l’anteprima di novembre – la XII edizione di ‘Concerti a Teatro’, la rassegna di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Appuntamento stasera, dalle 20.45, al Teatro Civico dove i protagonisti proporranno momenti di intenso lirismo. Il travolgente Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Cajkovskij, noto per i suoi passi più difficili e spettacolari di tutto il violinismo ottocentesco; la composizione Voci senza voce di Annachiara Gedda – compositrice dall’estesa carriera internazionale – commissionata dalla Fondazione Ort; nell’ultima parte del concerto, Santonja dirigerà Leong e l’Orchestra della Toscana nella Sinfonia n. 4 di Schubert, un’opera di grande intensità emotiva, caratterizzata da una scrittura orchestrale vibrante che alterna momenti di drammatica tensione e passaggi di rara liricità.

Kerson Leong, brillante violinista canadese, dalla vittoria dell’International Yehudi Menuhin Violin Competition, ha avviato una brillante carriera che l’ha portato a esibirsi nelle sale più importanti del mondo. È stato descritto dal Toronto Star "non solo come il più grande violinista canadese, ma come uno dei più grandi violinisti in assoluto". Jaume Santonja, giovane direttore spagnolo e già talentuoso percussionista, è regolarmente ospite delle principali orchestre europee e direttore principale ospite dell’Orchestra Sinfonica di Milano. La stagione dei ‘Concerti a Teatro’ proseguirà fino ad aprile al Teatro Civico della Spezia e al Teatro degli Impavidi di Sarzana, con filo conduttore il ‘divenire della musica’: l’antico e il nuovo si mescolano per rinnovarsi in un percorso di emozioni e scoperte, in cui il pubblico potrà ascoltare alcune delle più importanti pagine della musica classica. Fino a oggi è possibile acquistare l’abbonamento alla Stagione 2025 in entrambi i teatri. I biglietti per i singoli concerti sono in vendita in entrambi i teatri e online su www.vivaticket.it (previste riduzioni per gli studenti universitari e del Conservatorio, under 19, gli over 65, i gruppi organizzati di oltre 15 persone e i possessori di Carta Europea della Disabilità). Info e programma completo su www.concertiateatro.it.

Marco Magi