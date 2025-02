Intelligenza artificiale, il dibatto

Il Rotary Club La Spezia, presieduto dall’ammiraglio Salvatore Teja, invita la cittadinanza a partecipare all’evento ‘Vivere e sperare al tempo della intelligenza artificiale’, un interessante incontro di riflessione e confronto su un tema molto in voga soprattutto in questi ultimi mesi, che si terrà stasera, a partire dalle 19, all’Nh Hotel La Spezia di via XX Settembre. La crescente diffusione dell’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il nostro modo di vivere, lavorare e comunicare. Ma come possiamo garantire che queste tecnologie rimangano al servizio dell’uomo e non diventino una minaccia per la sua dignità? L’incontro vedrà la partecipazione di don Luca Peyron, teologo e docente all’Università Cattolica, esperto di Apostolato Digitale. Attraverso il suo intervento, verranno esplorate le sfide etiche e sociali legate all’IA, con un focus su come poter affrontare il futuro con speranza e consapevolezza. L’entrata è libera e gratuita.