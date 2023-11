Intelligenza artificiale al terminal

LA SPEZIA

Fino a oggi, le prime applicazioni erano arrivate da Ancona e Livorno. Ben presto però anche il terminal Lsct punterà sull’intelligenza artificiale per migliorare diversi aspetti dell’organizzazione e dell’operatività. Ad annunciarlo è lo stesso Gasselin, che pur non entrando nel dettaglio di quelle che saranno le applicazioni dell’Ai nell’ambito dei processi produttivi, spiega che la nuova tecnologia sarà importante "per adeguarsi al futuro e ai nuovi trend del mercato. L’intelligenza artificiale, così come la blockchain, saranno i primi pilastri per costruire servizi avanzati: vogliamo essere precursori in questi campi" dice Gasselin. Ed è proprio sui filoni della data strategy e informatico che che la società del gruppo Contship ha intenzione di puntare molto per rilanciarsi. I primi risultati sono già arrivati, tanto che Docuware, società leader nella fornitura di servizi software basati su cloud, ha nominato Lsct digital leader del 2023. "Stiamo cambiando il terminal operating system e abbiamo un nuovo transportation management system. Inoltre, stiamo lavorando per modernizzare la sala server e migliorare la sicurezza informatica" afferma Renato Dessì, responsabile della gestione strategica dei sistemi informativi del gruppo. L’avvento dei nuovi sistemi e l’elevata automazione del terminal portuale andrà a incidere sulle figure professionali che saranno ricercate nei prossimi anni dalla società. "Il cambiamento può funzionare se si ha il coinvolgimento delle persone attorno a noi – spiega Luca Trevisan, capo del personale del gruppo Contship –. Il tema generazionale dovrà essere affrontato nel migliore dei modi nei prossimi anni, per affrontare il ricambio. Non si può pensare di parlare alle nuove generazioni toccando le stesse corde di quelle che le hanno precedute".

mat.mar.