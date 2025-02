Inseguimento e arresto. Blitz della polizia in via Milano. Pusher finisce in manette

Aveva già fatto conoscenza, per altro di recente, con le forze dell’ordine che infatti appena lo hanno visto bazzicare nelle vie della città molto frequentate dagli spacciatori e consumatori lo hanno seguito con attenzione per poi arrestarlo. Ieri mattina si è presentato in Tribunale e il giudice Veronica Casiraghi, pubblico ministero onorario Francesca Pisani, ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di sabato in via Milano dove gli agenti della squadra volante della questura spezzina hanno notato uno scambio sospetto avvenuto tra Aziz Mohamed Thaijani e un altro uomo. Quest’ultimo notando l’arrivo degli agenti ha cercato di disfarsi di un pacchetto di colore azzurro. Nella fuga a piedi lo ha lanciato a terra ed è stato raccolto dagli agenti per una successiva analisi mentre un’altra volante arrivata in supporto ai colleghi ha proceduto a fermare il tunisino, classe 2006. Durante la perquisizione sono spuntati 13 involucri di sostanza stupefacente risultata poi essere cocaina per un totale di 4 grammi oltre a barrette di hashish. Il pubblico ministero di turno Maria Pia Simonetti ha disposto il trasferimento in carcere a Villa Andreino in attesa del rito della direttissima che si è svolto ieri mattina in Tribunale a Spezia. Il giudice Veronica Casiraghi ha convalidato l’arresto del giovane tunisino disponendo la misura del divieto di dimora in città.

Massimo Merluzzi