Insegnante di italiano e due allestitori

1 INSEGNANTE Si ricerca insegnante lingua italiana per stranieri con certificazione Ditals. Il tipo di contratto proposto è indicativo e verrà definito nel momento successivo al colloquio di selezione. Sede di lavoro Bagnone. Per informazioni e candidature, inviare il curriculum vitae via email all’indirizzo [email protected]

2 ALLESTITORI Azienda ricerca due allestitori di imbarcazioni. Sulla base del disegno tecnico e delle indicazioni fornite dal capo barca, l’allestitore si occupa di fissare componenti e strumentazione allo scafo della nave. Contratto a tempo determinato con possibile assunzione ad Avenza. Tempo pieno da lunedì a venerdì. Email: [email protected]

ADDETTO PULIZIE Impresa di pulizie ricerca un addetto alle pulizie per attività in uffici, condomini, attività commerciali. Necessaria esperienza, gradito il possesso di patente B-automuniti. Part time, inizialmente orario indicativo previsto 14-17 dal lunedì al venerdì. Tempo determinato. Sede Massa. Info 324 6030418, email [email protected]