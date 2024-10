Innovazione, avanti tutta. Un robot sulla banchina

Elettrificazione della banchina del porto: traguardo vicino. E’ ormai terminata la prima cabina di trasformazione di 242mq e tra u mese arriverà il robot per trasferire i cavi elettrici da rete di distribuzione in banchina a bordo nave. I dettagli dell’operazione che andrà ulteriormente a rafforzare la banchina del porto sono stati spiegati da Federica Montaresi alla Naples Shipping Week. “Si procede a pieno ritmo – ha spiegato il segretaio e commissario straordinario dell’AdSP – verso l’’importante obiettivo soprattutto dal punto di vista ambientale, inserito nell’insieme di azioni di miglioramento del rapporto porto-città portato avanti con Comune della Spezia e il terminalista Scct". I lavori necessari a dare il via all’elettrificazione delle banchine, che termineranno nella metà del 2025 e la prima delle quattro cabine di trasformazione, quella che consentirà alle navi da crociera sul Molo Garibaldi di spegnere i motori, è quasi completata".

Montaresi ha illustrato il progetto nell’intervento tenuto nella sessione “Green Ports and Shipping Summit”. La cabina misura circa 240 m2 ed è capace di fornire 16 megawatt di potenza, suddivisa in varie porzioni; ognuna di queste accoglierà una attrezzatura diversa. In particolare, una porzione è dedicata ai convertitori di frequenza e altre tre porzioni sono destinate ad altrettanti trasformatori. Il costo dell’opera è di 8.520.000 euro di cui 5.500.000 finanziati dal Fondo Complementare al Pnrr. "Una grande parte delle operazioni - ha proseguito Montaresi – che consentiranno di fornire elettricità alle banchine sono assolutamente innovative, come il Cable Management System o CMS, una sorta di macchina semovente completamente automatizzata, con la quale sarà possibile trasferire i cavi

elettrici di connessione dalla rete di distribuzione in banchina a bordo nave". I tecnici dell’AdSP si sono recati la scorsa settimana a Tallinn allo stabilimento della Shore Link, assieme ai

rappresentanti dell’appaltatore Mont Ele srl procedendo a verificare le prove di funzionamento del robot e analizzare i sistemi di sicurezza. Il trasferimento della macchina nel porto della Spezia è prevista per novembre".