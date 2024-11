Innamorata persa dei prati. Ninfa fa le fusa da una vita

’Antuse’, nella mitologia greca, erano dette quelle dei fiori. ’Napee’ invece, quelle che dimora l’avevano nei prati e nelle valli boscose. Per lei, infine, nome migliore non poteva esserci di uno che le richiamasse tutte: quello di Ninfa. Di questa gattina infatti, dall’età sconosciuta e dalla dolcezza delicata, solo una cosa risultava certa agli occhi dei volontari dell’associazione ’L’Impronta’: la sua predilezione – proprio come quella che avevano le divinità greche minori legate alla natura – per le verdi distese, in cui acquattarsi di buon mattino, ancora arruffata, a godere del tiepido sole e di qualche tenero filo d’erba; umido di rugiada.

Di taglia medio-piccola, Ninfa è una gattina adulta che da sei mesi si trova ospite del gattile di San Venerio; dopo essere stata ritrovata sola e malandata in viale San Bartolomeo alla Spezia. Tornata oggi perfettamente in forma e in salute, Ninfa è pronta a cominciare finalmente una nuova vita insieme a chi, dolcemente, sappia spettinare di carezze lei e il suo morbido pelo bianco e nero. Dall’indole molto docile e tranquilla Ninfa, pur amando le coccole e la compagnia sia degli amici umani che degli altri felini, sa stare senza alcun problema anche da sola; investendo buona parte del suo tempo all’insegna del relax e del riposo.

Alma Martina Poggi