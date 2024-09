Inizia la stagione per le “aquilotte“

Dopo il riposo forzato della prima giornata prenderà il via la nuova stagione di serie C dell’ASD Spezia Women con un trittico di partite che la diranno lunga sulle reali ambizioni della squadra. Nel primo impegno, in programma oggi pomeriggio alle 15.30 al comunale di Zanica in Provincia di Bergamo, le aquilotte affronteranno la Polisportiva Monterosso della capocannoniere dello scorso anno Citaristi. Dopo in casa ospiteranno la favorita Pro Sesto e poi andranno a Sassari contro la Torres. Il gruppo sarà al completo, ad eccezione del portiere Aliquòi. Le ragazze sono ben consapevoli del loro ruolo di favorite e stanno lavorando sodo per presentarsi al meglio alla sfida d’esordio. Voce a mister Roberto Salterio (nella foto). "Quello che posso dire che è abbiamo lavorato molto bene in queste settimane e che sono molto contento di come ci siamo preparati. Stiamo facendo un percorso di crescita importante, ma quel che più conta è che le ragazze quest’anno sono molto determinate a fare del loro meglio. Per noi è la prima partita, mentre loro hanno già superato l’emozione dell’esordio. Dovremo quindi gestire bene questo particolare. Le nostre avversarie sono una squadra ben organizzata che schiera la capocannoniere dello scorso campionato e sicuramente dovremo stare molto attenti alle sue qualità". La panchina giovane è un bel segnale. Cosa ne pensa?

"Mah...la panchina la decido io. A parte gli scherzi abbiamo diverse giovani interessantissime così come lo sono alcune ragazze della primavera. Per noi è importante poter mettere le basi per il futuro".

Ilaria Gallione