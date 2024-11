Infrastrutture e servizi. Confronto in municipio

Non solo il punto sulla tassa di soggiorno – le cui tariffe per il 2025 non saranno aumentate – ma anche su tutta una serie di opere e interventi legati a doppio filo col turismo. Sono i temi dell’incontro tenutosi lunedì tra l’amministrazione di Levanto e i rappresentanti di categoria delle attività produttive, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato e Rete Imprese. Due ore di confronto avviato dai confortanti dati sugli introiti dell’imposta di soggiorno nel 2024 (a oggi 543 mila euro a fronte di una stima iniziale di 360 mila), il sindaco Del Bello e il consigliere Perrone hanno comunicato l’intenzione di continuare a destinare 50mila euro per le attività di marketing. La panoramica a 360 gradi sulla programmazione amministrativa del Comune ha poi consentito agli operatori di avere risposte su alcune problematiche evidenziate e all’amministrazione di illustrare gi interventi in cantiere. Per ciò che concerne i parcheggi, il Comune sta esaminando la sostenibilità economica di investimenti sia in periferia (pian dei Maccheroni) che a ridosso del centro abitato (Moltedi e area ex concessionaria Renault). Il Casinò municipale accoglierà la sede dell’Area marina protetta e alcuni uffici della Levante multiservizi; all’esame anche un polo museale con una sala riunioni fruibile anche dalle società locali.

La gestione dell’ufficio informazioni turistiche passerà integralmente al consorzio “Occhio blu”. Per ciò che riguarda il potenziamento dell’illuminazione pubblica, le attuali criticità – accentuate dall’obbligo di utilizzo di lampade a led il cui fascio di luce ha un raggio molto limitato – saranno affrontate "cercando di aumentare il numero dei punti luce". Nel centro urbano è partita la ripavimentazione di via Garibaldi, mentre la nuova piazza Colombo sarà pronta entro l’estate; sui servizi igienici pubblici: l’amministrazione ha confermato che bagni e docce sorgeranno a breve sul lungomare, vicini al centro e al parcheggio del terrapieno ex Fs.