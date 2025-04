Infiltrazioni d'acqua all'istituto Fossati-Da Passano, tecnici al lavoro

La Spezia, 15 aprile 2025 – Dopo la segnalazione di alcune infiltrazioni d'acqua piovana che si sono evidenziate in aree comunque già attenzionate, è in corso da parte dei tecnici della Provincia un intervento nella struttura dell'istituto Fossati-Da Passano.

Il maltempo di questi giorni ha rallentato la ripresa delle attività di cantiere sul tetto, dove l'attività in corso era stata già pesantemente segnata da una serie di danni provocati durante le giornate di allerta meteo registrate negli ultimi mesi, che avevano provocato una serie di imprevisti durante le lavorazioni in corso.

“Si tratta di una problematica tecnica molto complessa – spiegano dalla Provincia – , gravata dal fatto che il sito di cantiere, in piena lavorazione, era stato danneggiato e l'intervento in corso gravato da una serie di problematiche legate ad alcuni danni da infiltrazione d'acqua. Nelle ultime ore il maltempo ha provocando una ripresa delle infiltrazioni che, stamane, hanno richiesto un intervento nuovo di messa in sicurezza in attesa dell'avvio di una fase più radicale sulle opere parzialmente realizzate”.

“Per fare fronte a questa imprevista emergenza che sta gravando sul programma di cantiere, i tecnici della Provincia hanno disposto l'avvio, in accordo con la Direzione scolastica dell'Istituto, straordinario che prevede, così come già avvenuto per altre scuole dove sono in corso complesse opere di messa a norma degli edifici, il trasferimento temporaneo di alcune classe che verranno spostate nella struttura di viale Carducci. In questo stabile vi è, infatti, già un'area che viene utilizzata proprio per consentire di poter svolgere dei lavori invasivi presso le scuole della provincia, consentendo comunque che le attività didattiche possano proseguire in una sede distaccata temporanea, ma perfettamente idonea alle necessità didattiche. Proprio in questi giorni le aule in cui verranno destinati gli studenti di alcuni corsi del Fossati-Da Passano sono state prese operative, tecnicamente gli studenti potranno già trasferirsi dopo le vacanze pasquali”.

Intanto proseguono gli interventi per la messa in sicurezza sul tetto della scuola e per la piena ripresa dell'attività di cantiere.

Per fare fronte a questa necessità, dovuta modifica del programma di cantiere conseguente i danni che ha subito durante le recenti allerte meteo, la Provincia ha già predisposto un piano di intervento straordinario che potrà iniziare soltanto con la fine delle condizioni meteo avverse in corso. “Quest'oggi i tecnici della Provincia eseguiranno tutte le opere necessarie per un eventuale messa in sicurezza del sito, ove bene sia a riscontro, e per limitare le problematiche dovute alle infiltrazioni che nella notte si sono evidenziate nella struttura scolastica”.