Infiltrazione al Capellini Sauro risolta, gli studenti tornano a scuola

La Spezia, 22 settembre 2023 - È in fase di risoluzione, grazie ad un tempestivo intervento manutentivo, iniziato questo pomeriggio, la problematica, legata ad una infiltrazione d'acqua piovana, che ieri ha interessato moduli temporanei in utilizzo quale spazio didattico all'istituto Capellini Sauro della Spezia, rendendo necessaria, per un giorno, l'attivazione della didattica a distanza per alcune delle classi.

In accordo con la direzione scolastica, lunedì 25 settembre, gli alunni delle classi che utilizzano i moduli torneranno a scuola per seguire regolarmente le lezioni.

I moduli adibiti ad aule sono necessari per garantire la continuità scolastica durante i previsti lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'edificio, così come sta avvenendo in tutti le strutture che ospitano gli istituti superiori. In questi mesi la Provincia della Spezia sta portando avanti una complessa e articolata opera di manutenzione straordinaria di tutti i propri edifici in cui hanno sede scuole. Si tratta di un piano di interventi con dodici nuovi cantieri in fase di attivazione a completamento degli otto già realizzati.

Il piano complessivamente riguarda finanziamenti per circa 16 milioni di euro, con una dozzina di cantieri che apriranno nei prossimi mesi e per importo complessivo di 10 milioni e 430mila euro di investimenti, in aggiunta agli otto completati o in fase di completamento, questi ultimi per un importo complessivo di 5 milioni e 197mila euro.

“È un progetto importante sviluppato in coordinamento con le istituzioni scolastiche – spiegano dalla Provincia – un’occasione unica di rendere tutti gli edifici sicuri e efficienti, il tutto garantendo infrastrutture fortemente rinnovate e quindi in grado consentire agli istituti nuovi programmi e di sviluppare una migliore offerta formativa”.

Il personale tecnico della Provincia, in queste ore, oltretutto, è impegnato per la riparazione delle strutture e per il ripristino al pieno utilizzo delle infrastrutture scolastiche anche al liceo scientifico Parentucelli Arzelà di Sarzana, dove un'infiltrazione di acqua piovana ha interessato palestra e piscina. Le opere di manutenzione straordinaria e di ripristino proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Marco Magi