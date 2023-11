Infermiere di famiglia nella nuova unità mobile

Il presidio sociosanitario di prossimità di Riccò del Golfo si arricchisce di un’ulteriore attività: un’unità mobile costituita da un camper messo a disposizione dal Comune e dalla Croce rossa italiana, con a bordo un infermiere di famiglia e comunità e l’affiancamento di un operatore per la rilevazione anche di bisogni sociali. L’ambulatorio itinerante, nato per raggiungere i cittadini residenti nei Comuni o nelle frazioni delle aree interne, prende in carico le esigenze socio-sanitarie e fornisce prestazioni infermieristiche e sociali a fragili e cronici. Ha iniziato ad operare nelle frazioni di Riccò, in via sperimentale, da fine agosto. Dal 2 novembre prossimo, grazie all’apprezzamento dimostrato dai cittadini, la sua presenza diventa stabile e continuativa. Raggiungerà gli anziani in postazioni vicine alle loro abitazioni, dalle 8.30 alle 12.30, con questa calendarizzazione: ogni primo giovedì del mese Quaratica, Valdipino, Ponzò, ogni terzo giovedì del mese Porcale, Piandibarca, Polverara. L’accesso al servizio è gratuito e diretto in loco, senza impegnativa né prenotazione. In base alle segnalazioni dei medici curanti e dei servizi sociali saranno possibili variazioni di percorso. In caso di allerta meteo l’unità mobile non svolgerà attività e il servizio sarà attivo nell’ambulatorio di via Aurelia 150 ogni secondo e quarto giovedì (9-12.30)