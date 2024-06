Chitarrista colpito da infarto durante il concerto, salvato dai medici tra il pubblico

La Spezia, 3 giugno 2024 – Paura sabato sera per il chitarrista di una band locale, che si è accasciato a terra durante un concerto a Porto Mirabello. Si deve ringraziare la presenza di alcune giovani dottoresse, un anestesista e altri medici presenti tra il pubblico e nei ristoranti dell’area, se tutto, per il sessantatreenne musicista è, invece, andato per il meglio.

Partiamo dall’inizio. C’era grande attesa per la prima tappa del ‘Mirabello Summer Events’, la rassegna che a Porto Mirabello accompagnerà il pubblico per tutta l’estate con una serie di appuntamenti. Il vernissage era affidato ai ’Five Dot Eight’, un gruppo esperto che ha già calcato diversi importanti palchi del territorio. Con i cantanti Barbara Frisieri e Rodolfo Giangaré, ci sono il batterista Claudio Manganelli e il bassista Diego Magi, e i chitarristi Emiliano Montagnani e, appunto, Fabio Alinovi (che lavora nelle Ferrovie dello Stato).

Alinovi era in piedi e si è accasciato sulla chitarra e sulla pedaliera. Sono stati momenti di panico sul palco, i due cantanti si sono interrotti e due persone sotto al palco lo hanno girato a faccia in su, poi l’arrivo del personale medico che era lì per diletto a Porto Mirabello, a praticare a turno il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei paramedici prima e dell’ambulanza poi. Tutti impegnati, con grande professionalità e l’ausilio del defibrillatore prima di intubare il paziente. Si è ridestato per un attimo l’uomo, dopo circa una mezz’ora, e così, dopo il lungo rispettoso silenzio dei numerosi presenti, è scattato un applauso liberatorio. Ora Fabio Alinovi sta bene, con grande sollievo della moglie e del figlio. Lui stesso lo fa sapere dall’ospedale, dove è ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica.