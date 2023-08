Incubo rincari sulle famiglie La spesa aumenta del 6%

Finite le ferie e tempo di rimettersi al lavoro. L’avvicinarsi di settembre impone un momento di organizzazione alle famiglie chiamate a pianificare il rientro tra i banchi di scuola. Fra zaini, libri, astucci e abbonamenti al trasporto pubblico, chi ha figli in età scolare sa cosa significhi dover fare i conti con tutto questo edeve farsi i conti in tasca. I primi dati arrivano da Federconsumatori, secondo il monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del +6,2% rispetto al 2022. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico ammonterà quest’anno a circa 606,80 euro per ciascun alunno, ovviamente tenendo conto delle variabili date dal tipo di scuola. Abbiamo chiesto quali siano le cifre nella nostra provincia: 297,50 euro per i libri di quarta superiore al liceo scientifico, 320 per una prima superiore all’istituto Itis indirizzo meccanico, sui 200 euro, compresi alcuni testi usati, per una quinta geometri. "Cerchiamo di seguire una politica di risparmio – spiega un’insegnante delle scuolaìe medie che comprende la situazione – purtroppo però non è sempre possibile, più un libro ha estensioni e più costa, siamo consapevoli di quanto sia problematico per le famiglie e facciamo del nostro meglio per evitare spese eccessive". Uno zaino e un astuccio di marca per la scuola primaria possono arrivare a superare i 100 euro, gli zaini con le routine indicati per le elementari non si trovano a meno di 80 euro, alcuni rincari anche sulla cancelleria.

C’è chi ricorderà che prima di 5 anni fa il prezzo massimo per un diario si aggirava intorno ai 1213 euro, oggi lo stesso prezzo è praticamente il minimo, con alcune marche che arrivano a 1617 euro ed oltre specialmente per le superiori. È però anche vero che in molti supermercati con la carta fedeltà si trovano degli sconti che permettono di acquistare diari a prezzi più bassi. Un quaderno può variare da uno a due euro se ’griffato’, ma considerando il numero di materie e la durata si arriva facilmente a 15 euro. Un astuccio a ripiani come quelli consigliati per le elementari costa dai 20 ai 30 euro, solo alcune eccezioni scendono a 15. La spesa aumenta per le scuole dove sono richiesti materiali tecnici. Il carrello di una famiglia con alunni e studenti in casa arriva in fretta oltre il centinaio di euro, una spesa che pesa sicuramente sul bilancio familiare e del quale bisogna tener conto per compensare su altro.

Ginevra Masciullo