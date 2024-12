Incontro al Civico per Futuro Aperto

Lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini sarà protagonista dell’evento a ingresso libero in programma questa sera alle 20.30 al Teatro Civico della Spezia ’Sii te stesso a modo mio. Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta’. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Futuro Aperto selezionato da ’Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia, col patrocinio del Comune. Non una lezione frontale, ma un’occasione di confronto con il professore, che risponderà una serie di domande di genitori, nonni e insegnanti per un cammino comune che migliori il dialogo con le nuove generazioni. Futuro Aperto torna, così, a parlare in particolare alle famiglie, dopo il ciclo ’Adolescenza: istruzioni per l’uso’ e lo ’Speed-teen’ realizzati in collaborazione con la Neuropsichiatria infantile di Asl 5.