Yacht si schianta sulla banchina, travolge le barche ormeggiate e ne affonda una

Portovenere (La Spezia), 27 gennaio 2025 – Mattinata caotica nel borgo delle Grazie, Portovenere. Uno yacht si è schiantato per un’avaria ai motori sul lungomare di via della Libertà. Lo yacht, prima di rimanere incastrato con la prua nella banchina, ha travolto alcune piccole barche che erano ormeggiate, danneggiandole, e facendone affondare una.

È successo intorno alle ore 09 di oggi, lunedì 27 gennaio. In base alle prime informazioni, lo yacht stava uscendo per una manovra per essere poi riposizionato quando il comandante avrebbe perso il controllo dell’imbarcazione a causa di un’avaria. Dopo aver percorso circa 3-400 metri lo yacht ha urtato le barche ormeggiate sulla banchina. Una è stata affondata.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente. La capitaneria di porto ha comunque aperto un’inchiesta su quanto accaduto.