Vola nella scarpata col motocarro. "Sentivo le sue urla, l’ho soccorso"

Zignago (La Spezia), 19 giugno 2024 – Nella sfortuna il destino ha voluto comunque metterci una buona parola, con tutta una serie di fortunate coincidenze senza le quali probabilmente, le cose sarebbero andate in maniera ben più tragica. Alla fine E.B. 79 anni molto conosciuto a Zignago, è uscito con le sue gambe dal motocarro Ape con cui ha fatto un drammatico volo nella scarpata sotto strada, mentre da Zignago scendeva verso Rocchetta Vara. Ancora tutte da chiarire la causa dell’incidente, anche se in prima battuta si è fatta avanti l’ipotesi di un improvviso malore: di certo c’è che intorno alle 9 nell’affrontare una curva, è uscito di strada finendo nella scarpata sottostante, un volo di oltre venti metri fin dentro la fitta boscaglia. Nessuno ha assistito all’incidente, ma qui in suo aiuto è entrato in gioco il destino: pur malconcio e ferito è sempre rimasto cosciente, ha trovato la forza di chiedere aiuto e le sue urla sono state sentite da Carlo Poggetti, volontario della Croce Verde di Zignago impegnato in alcuni lavori in un terreno poco distante.

"Ho sentito prima un botto – racconta Poggetti – poi dopo alcuni minuti la voce di una persona che si lamentava e chiedeva aiuto. A quel punto sono andato fino sulla strada per capire cosa fosse successo: in un primo momento non ho visto nulla, poi ho scorto l’autocarro una ventina di metri più in basso". In pochissimi minuti è partita una catena di soccorsi. "Ho prima chiamato un mio amico che si trovava nelle vicinanze, poi si è fermato anche un ragazzo di passaggio; tutti insieme siamo scesi nella scarpata verso l’Ape" mentre nel frattempo era partita la telefonata con la richiesta di soccorsi al 118. Sul posto si è precipitata l’ambulanza della Croce Verde di Zignago la cui sede è vicinissima al luogo dell’incidente. Il 79enne era rimasto incastrato nell’abitacolo semidistrutto dell’Ape, con la testa bloccata fra la portiera e il montante.

Aiutato dai vigili del fuoco di Brugnato (e dai suoi tre ’salvatori’) il 79enne è uscito dall’Ape con le sue gambe, ferito e scosso ma cosciente. Poi piano piano è stato accompagnato fino alla strada dove nel frattempo ad attenderlo c’era l’ambulanza della Croce Verde. I soccorritori hanno a loro volta richiesto l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco decollato da Genova e atterrato di li a poco nelle vicinanze. Poi il trasferimento al San Martino di Genova dove il 79enne è stato ricoverato per i traumi subito nella drammatica carambola nella scarpata.