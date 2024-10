Tragedia sulla Cisa, finisce fuori strada e si ribalta con l’auto. La vittima è Nicola Bernardini

Lunigiana, 3 ottobre 2024 – Tragedia sulla strada statale della Cisa. Ieri, nel primo pomeriggio, c’è stato un gravissimo incidente, tra Villafranca e Aulla, che è costato la vita al villafranchese Nicola Bernardini, di 45 anni, nato a Spezia. Due le auto coinvolte nell’incidente, la prima, guidata da un giovane, stava procedendo verso Villafranca, mentre la seconda, quella guidata da Nicola, in direzione opposta. Difficile ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, stando alle prime ricostruzioni, pare che l’auto diretta verso Aulla improvvisamente sia finita fuori strada, forse a causa della pioggia battente e dell’asfalto reso scivoloso. In quel tratto di strada infatti si sono verificati diversi incidenti anche in passato.

L’auto purtroppo è finita contro il muro e il guardrail e si è ribaltata in una carambola, tanto che il conducente è rimasto intrappolato e schiacciato dal peso della sua macchina. Molto probabilmente è morto sul colpo. Prima di finire la sua terribile corsa, ha colpito anche l’altra macchina che stava arrivando in direzione opposta. Pare che il giovane alla guida abbia visto l’auto arrivare sbandando, in velocità e abbia provato a spostarsi di lato, senza riuscirsi. Per lui, per fortuna, solo ferite lievi. Anche se la paura è stata davvero tanta. E’ stato trasportato subito al Pronto soccorso di Pontremoli, dove gli sono state fornite tutte le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i militi della Pubblica assistenza Croce bianca di Aulla, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno faticato molto per estrarre dalle lamiere il corpo della povera vittima. La strada statale della Cisa è stata chiusa in entrambe le direzioni, l’incidente si è verificato al chilometro 20, il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Sul posto anche il personale Anas, che ha ripristinato la transitabilità nel tardo pomeriggio. La notizia si è diffusa in fretta e ha destato profondo cordoglio, in Lunigiana e nello spezzino, per la morte tragica del 45enne.

M.L.