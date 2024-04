Agenti di Polizia locale investiti da uno scooter. Alla guida un minorenne

La Spezia, 23 aprile 2024 - Stavano contestando una sanzione a un automobilista quando su di loro è piombato uno scooter condotto da un minorenne. Protagonisti della vicenda - avvenuta nel pomeriggio alla Spezia, nei pressi della galleria Spallanzani - due agenti motociclisti del comando di Polizia locale. Nello scontro, i due agenti sono finiti a terra; stessa sorte per il giovane in sella allo scooter, scivolato per alcuni metri lungo l'asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi, che hanno visto arrivare sul posto oltre all'automedica del 118 anche le ambulanze della Croce Rossa e della Pubblica assistenza della Spezia, che hanno provveduto a trasportare i tre feriti in codice giallo al pronto soccorso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte della stessa Polizia locale.