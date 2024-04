Cinque Terre, cadono dal sentiero: due escursioniste salvate

La Spezia, 6 aprile 2024 – Cadono dal sentiero e restano ferite. È successo a due escursioniste in due episodi distinti oggi alle Cinque Terre. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare le due donne.

Il primo incidente si è verificato nella tarda mattinata sul sentiero che va da Volastra e porta a Corniglia. Qui è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato che ha raggiunto e recuperato una escursionista caduta diversi metri fuori dal sentiero. La donna è stata poi affidata alle cure dei medici dell’elisoccorso Drago.

Il secondo incidente è avvenuto a Monterosso, sul sentiero verde-azzurro, dove una turista straniera è stata colta da malore ed è poi caduta sul percorso. Sul posto è intervenuta la squadra della centrale dei vigili del fuoco di La Spezia insieme al personale del Soccorso Alpino. La donna è stata raggiunta e trasportata fino a Monterosso per poi essere affidata al personale sanitario